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Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı

06 Aralık 2017 14:08

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri, adliyeye götürülürken, \'Karıma ve çocuklarıma selam söylüyorum, kusura bakmasınlar\" dedi.
Olay, geçen 30 Kasım günü Şeyh Adil Mahallesi\'nde bulunan mezarlık önünde meydana geldi. Mezarlık önünde park halinde olan bir minibüsün camı kırılarak içerisindeki çanta çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, hırsızların olay yerine bir otomobille gelip soygun yaptığı, aynı araçla da kaçtığı belirlendi.
Ekipler, araç plakasından şüphelilere ulaşarak Tolga K. (19), İbrahim M. (26) ile Muharrem G.\'yi (26) gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Tolga K. ve Muharrem G., 2 Aralık\'ta da yine bir otomobilden cep telefonu çaldıklarını söyledi.
\'KUSURA BAKMASINLAR\'
Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Tolga K., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, \"Buradan karıma, çocuklarıma selam söylüyorum. Kusura bakmasınlar\" dedi. 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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