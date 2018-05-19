Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs coşkusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - 19 MAYIS Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kahramanmaraş\'ta düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İlk tören, Atatürk Meydanı\'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı\'nın gençlerle birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasının ardından saygı duruş ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı da Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı.

Daha sonra gençler Türk bayrağı açarak Osman Sayın Kapalı Spor Salonu\'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19 Mayıs\'ın; Türk Milleti\'nin onur, gurur ve aidiyetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi. Kabakcı, \"19 Mayıs \'Gençlik\', gençlik \'Gelecek\' demektir Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti\'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. \'Sizler, yeni Türkiye\'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar\' diyor Atatürk\" diye konuştu.

Gençlik adına konuşmaların yapılıp şiirlerin okunmasının ardından gençler hazırladıkları sportif gösterileri sundu.

ERKOÇ\'TAN 10 KANO SÖZÜ

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan gösterilerin sonunda törene katılanlar, Kahramanmaraşlı sporcuların başarılarını anlatan fotoğraf sergisi ile stantları gezdi. Kano yarışları standını gezilirken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kano sporcularına 10 kano sözü verdi. Erkoç, alacakları kanonun şu an kullanılandan daha hafif olacağını belirtip, sporcuların her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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