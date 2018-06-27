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Kahramanmaraş'ta 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Çatışma bölgesine takviye güvenlik güçleri sevk edildi

27 Haziran 2018 16:27

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında  çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzelendi. Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı.  PKK'lıların açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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