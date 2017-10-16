Kahramanmaraşspor-Silivrispor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Emre Abar (xxx), Fatih Söyler (xxx), Oğuz Akyüz (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx)- Evren Kilarci (xxx), Evren Horozal (xxx), Yusuf Emre Kasal (xxx), Timur (xxx), Ramazan (xx) (Dk.56 Okan xx), Aytürk (xxx), Devrim (xxx) (Dk.84 Hüseyin), Eser (xxx), Erkan (xx) (Dk.77 Bilal), Aydın (xxx)

SİLİVRİSPOR: Onur (xxx)- Doğan (xxx), Fuat (xxx), Yusuf Onur Arıkan (xxx), Yunus (xxx) (Dk.69 İsmail x), Serdar (xxx), Serkan (xxx), Ali (xxx), Süleyman (xxx), Kazım (xxx), İbrahim (xxx) (Dk.85 Emir)

GOLLER: Dk.52 Timur, Dk.63 Okan (Kahramanmaraşspor), Dk.60 Doğan (Silivrispor)

SARI KART: Erkan, Özkan, Timur (Kahramanmaraşspor), İbrahim, Fuat, Süleyman (Silivrispor)TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Silivrispor\'u 2-1 mağlup etti.

52\'nci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahsına kadar giren Kahramanmaraşspor\'dan Timur, topu kalecinin yanında ağlarla buluşturdu: 1-0.

60\'ıncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Silivrispor\'dan Doğan, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 1-1.

63\'üncü dakikada rakip ceza sahasında meydana gelen karambolde Kahramanmaraşspor\'dan Okan topu ağalara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi Kahramanmaraşspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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