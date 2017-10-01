Kahramanmaraşspor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Orhan Fahlıoğlları (xxx), İlker Ayten (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xxx)- Serbay (x) (Dk.67 İbrahim x), Ramazan (xxx), Onur (xxx), Barış (xx) (Dk.46 Kemal xx), İbrahim (xxx), Ethem (xxx), Evren (xxx), Eser (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.54 Devrim), Aydın (xxx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (xxx)- Davut (xxx), Saffet (xxx), Soner (xxx), İbrahim (xxx), Ahmet (xx) (Dk.68 Salim), Hakkı (xx) (Dk58 Burak), Tekin (x) (Dk.10 Oğuzhan xx), Osman (xxx), Caner (xxx), Sinan (xxx)

GOLLER: Dk.87 Hayri (Kahramanmaraşspor), Dk.16 (Penaltı), Dk.41 Sinan (SBS İnşaat Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Ethem (Kahramanmaraşspor), Alişan (SBS İnşaat Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk.86 Davut (SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 2-1 mağlup oldu.

15\'inci dakikada ceza sahasında Kahramanmaraşspor\'lu futbolcunun topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

16\'ncı dakikada penaltı atışını kullanan SBS İnşaat Kırklarelispor\'dan Sinan, topu ağlara gönderdi: 0-1.

41\'inci dakikada ceza sahasına ortalanan topu ayağıyla kalecinin sağından ağalarla buluşturan SBS İnşaat Kırklarelispor\'dan Sinan kendisinin ve takımının ikici golünü attı: 0-2.

56\'ncı dakikada SBS İnşaat Kırklarelisporlu oyuncunun ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucu hakem beyaz noktaya gitti.

57\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Serbay, topu üst direkten dışarı gönderdi.

86\'ncı dakikada SBS İnşaat Kırklarelispor\'lu Davut ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu haklem önce ikinci sarı kartı ardından da ikinci kırmızı kartı gösterip penaltı noktasına gitti.

87\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Hayri, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma, konuk takım SBS İnşaat Kırklarelispor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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