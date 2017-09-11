Kahramanmaraşspor-Altay: 1-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Sezer Yalçın (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x)- Ramazan (xxx), Kemal (xxx), Timuçin (xx)(Dk.64 Aytürk xx), Devrim (xx)(Dk.61 Okan xx), Barış (xx), Erkan (xxx), Ethem (xx)(Dk.75 Aydın xx), Evren (xx), Eser (xxx), Hüseyin (xx)

ALTAY: Egemen (xxx)- Serkan (xxx), Maksut (xx)(Dk.63 Ferhat xx), Fatih (xx), Hüsamettin (xx)(Dk.46 Ozan xx), Murat Uluç (xx), Necdet (xx), İbrahim Öztürk (xxx), İbrahim Akın (xxx)(Dk.80 Doğan), Murat Türkkan (xxx), Atakan (xxx)

GOLLER: Dk.76 Aydın (Kahramanmaraşspor), Dk.59 İbrahim Akın, Dk.63 Ozan (Altay)

SARI KARTLAR: Evren, Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Necdet (Altay)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Altay\'a 2-1 mağlup oldu.

59\'uncu dakikada Altay\'ın kullandığı taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

63\'üncü dakikada Altaylı Ozan, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.

76\'ncı dakikada Kahramanmaraşsporlu Aydın, topu kalecinin sağından ağlara bıraktı: 1-2.

Karşılaşma, konuk takım Altay\'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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