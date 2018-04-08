T24 LogoT24 Logo
Spor

Kahramanmaraşspor - Pendikspor: 1-1

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER:  Mustafa Aydın (xxx), Cankut Gönenç (xxx), Emin Barlas (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx) - Evren (xxx), Ramazan (xx), Aytürk (xxx) (Dk

08 Nisan 2018 19:59

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER:  Mustafa Aydın (xxx), Cankut Gönenç (xxx), Emin Barlas (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx) - Evren (xxx), Ramazan (xx), Aytürk (xxx) (Dk. 87 İsa), Cemal (xxx), Devrim (xx), Burak (xxx) (Dk. 79 Hakan x), Ramiz (xxx), Emin (x) (Dk. 56 Okan Şahingöz xxx), Yakup (xxx), Eser (xx)
PENDİKSPOR: Emre (xxx)- Süheyl (xx), Fatih (xxx) (Dk. 79 Erdem x), Berk (xxx), Yaser (xxx)(Dk. 72 Yasin x), Mehmet (xxx), Erdinç (xx), Erol (xx), Azad (xxx), Mahmut (xx) (Dk. 65 Bahadır xx), Okan Yıldız (xxx)
GOLLER: Dk. 61 Okan Şahingöz (Kahramanmaraşspor) - Dk. 83 Erdinç (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Azad, Erol (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, ligin 30\'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
61\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Okan Şahingöz, ceza sahası içerisinde oluşan karambolde buluştuğu toplu kaleye gönderdi: 1-0.
83\'üncü dakikada Bahadır\'ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Erdinç, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA STATAydınCankut GönençEmin BarlasMesutEvrenRamazanAytürkDkCemalDevrimBurakHakanRamizEminOkanYakupEserSüheylFatihErdemBerkYaserYasinMehmetErdinçErolAzadMahmutBahadır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24