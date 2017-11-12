Kahramanmaraşspor - Hacettepespor: 0-4

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) -

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Sabit Selvi (xxx), Sezgin Altun (xxx), Çetin Öncel (xxx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Evren (xx), Yusuf (xxx), Ramazan (xx), Timur (xx), Aytürk (x)(Dk.51 Okan xx), Devrim (xx), Barış (xx), Ethem (xx) (Dk.76 İbrahimx), Eser (xx), Aydın (xx)(Dk. 55 Hüseyin Karx)

HACETTESPOR: Übeyd (xxx)- Berat (xxx), Rahmi (xx), Hüseyin Çolak (xxxx), Burak (xx) (Dk.81 Recepx), Soner (xxxx), Kadir (xxx), Alaaddin (xxx), Fethi (xxx), Mahmut (xx)(Dk.71 Beratx), Orhan (xx)(Dk.30 Serdarcan xxx)

GOLLER: Dk.45 ve 50 Soner, Dk.49 ve 60 Hüseyin Çolak (Hacettepespor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Kar, Yusuf (Kahramanmaraşspor) - Fethi, Hüseyin Çolak (Hacettepespor)



TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Hacettepespor 4-0 mağlup oldu.

45\'inci dakikada Hacettepespor\'dan Soner, serbest vuruştan topu kaleye gönderdi: 0-1.

49\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Hüseyin Çolak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

50\'nci dakikada ceza sahasına ortalanan topu kaleye gönderen Soner, kendinin 2\'nci, takımının da 3\'üncü golünü attı: 0-3.

60\'ıncı dakikada ceza alanına ortalanan topa iyi yükselen Hüseyin Çolak\'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-4.

Karşılaşma konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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