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Spor

Kahramanmaraşspor - Bugsaş Spor: 1-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER:  Çağdaş Altay (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Ersin Erbay (xxx) KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Ramazan (xxx), Aytürk (xx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Ramiz (xx), Burak (xxx)(Dk

25 Mart 2018 20:00

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER:  Çağdaş Altay (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Ersin Erbay (xxx)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (xxx)- Ramazan (xxx), Aytürk (xx), Cemal (xxx), Devrim (xxx), Ramiz (xx), Burak (xxx)(Dk.72 Evren), Emin (xx)(Dk.77 Hakan x), Yakup (xxx)(Dk.90 İbrahim), Ethem (xxx), Eser (xxx)
BUGSAŞ SPOR: Oğuz (xxx)- Yavuzhan (xx)(Dk.65 Yavuz xx), Rıza (xx), Kerem (xxx), Harun (xx) (Dk.84 Ömer), Cebrail (xxx), Sinan (xxx), Samet (xxx), Erkan (xx), Turgut (xx), Mustafa (xxx)(Dk.72 Sertaç)
GOLLER: Dk.28 Rıza (KK) (Kahramanmaraşspor),  Dk.25 Erkan (Bugsaş Spor)
SARI KARTLAR:  Burak, Yakup (Kahramanmaraşspor), (Bugsaş Spor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kahramanmaraşspor, ligin 28\'inci haftasında konuk ettiği Bugsaş Spor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25\'nci dakikada Bugsaş Spor\'dan Erkan, ceza sahasına ortalan topu kalecinin solundan kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 0-1
28\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Ramazan\'ın ceza sahasına ortaladığı topu Bugsaş Spor\'dan Rıza dışarı atmak isterken kendi kalesine attı: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
SAHAYA PANKARTLA ÇIKTILAR
Maça her iki takım kenarlarında İçişleri Bakanlığı ve polis logosu bulunan \'Bu maç sensiz olmaz. Şiddete dur de\' yazılı pankartla çıktı. Kahramanmaraşspor taraftarları da BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölüm yıldönümü nedeniyle tribüne üzerinde Yazıcıoğlu\'nun fotoğrafı ile Türk bayrağının yer aldığı \'Saygı, Rahmet ve minnetle anıyoruz\' yazılı pankart astı.

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