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Spor

Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor: 3-0

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA) STAT: 12 Şubat HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Burak, Hurşit, Ebubekir (Dk

01 Kasım 2018 01:37

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Erdinç Sezertam
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Burak, Hurşit, Ebubekir (Dk. 75 Emin), İbrahim (Dk. 66 Furkan), Cerem (Dk. 81 Emre), Cemal, Yusuf Emre, Lider, Ethem, Aytürk
ATİKER KONYASPOR: Mahmut - Volkan (Dk. 70 Mücahit), Ali, Selim, Jahovic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Milosevic), Traore, Vedat (Dk. 46 Jevtovic), Fofana, Opanasenko, Ferhat
GOLLER: Dk. 8 - Dk. 15 Cerem, Dk. 90 (P) Yusuf Emre (Kahramanmaraşspor) 
SARI KARTLAR: Emrah (Kahramanmaraşspor) - Jahovic, Jevtovic, Traore, Mücahit (Atiker Konyaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor\'u 3-0 mağlup etti.

8\'inci dakikada Kahramanmaraşspor\'dan Cerem ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.
15\'inci dakikada Cerem, orta sahadan atılan topu bir süre sürdü, ceza sahası çizgisine geldiğinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.
90\'ıncı dakikada Kahramanmaraşspor\'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Emre, meşin yuvarlağı kalecinin sağından kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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