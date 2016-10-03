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Kahramanmaraş Valiliği, her türlü etkinliği yasakladı

Kararın gerekçesinde 'mezhepsel bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılabileceği değerlendirilmektedir' ifadesi yer aldı

03 Ekim 2016 21:50

Kahramanmaraş Valiliği, kentte yapımı devam eden 25 bin kişilik geçici barınma merkezinin protesto edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Kararın gerekçesinde 'mezhepsel bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılabileceği değerlendirilmektedir' ifadesi yer aldı.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden 25 bin kişilik geçici barınma merkezini protesto amaçlı her türlü etkinliğin, bazı gruplarca provoke edilebileceği gerekçesiyle 29 Ekim 2016 tarihine kadar yasaklandığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehüyük Mahallesi sınırları içerisinde Suriyeliler için planlanan ve inşasına devam eden 25 bin kişi kapasiteli geçici barınma merkezinin yapımına karşı çıkan bazı ‘siyasi oluşumlar, dernek, platform ve marjinal' gruplarca çeşitli etkinliklerin yapıldığının ve yapılmaya çalışıldığının bilindiği belirtildi. Alınan istihbari bilgiler ve sosyal ağlar üzerinde yapılan paylaşımlara dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş yıllarda ilimizde yaşanan müessif olaylar ile terör örgütü yöneticilerinin yapmış oldukları açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin marjinal gruplarca provoke edilebileceği, yasadışı örgütlerce olayların propaganda malzemesi olarak kullanılabileceği, eylemler sırasında gösterici grupların arasına sızabilecek illegal örgütlere mensup kişilerce güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, sopalı, molotoflu, el yapımı bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan gruplar tarafından mezhepsel bir çatışma ortamı yaratılmaya çalışılabileceği değerlendirilmektedir."

Açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, ‘devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' ile ‘başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi', ‘milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi', ‘başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması' amacıyla 29 Ekim 2016'ya kadar il genelinde Sivricehüyük Mahallesi'nde yapılan geçici barınma merkezini protesto amaçlı her türlü toplanma, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklanmasının Valilik tarafından uygun görüldüğü duyuruldu.

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