Kahramanmaraş Valiliği: BOTAŞ petrol boru hattındaki patlamanın nedeni direk devrilmesi

Kahramanmaraş Valiliği, Pazarcık ilçesinde geçen BOTAŞ petrol boru hattında dün yaşanan patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Valilik "Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda ilk bulgulara göre bir görgü şahidinin İlçe Jandarma Komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü akşam saatlerinde Irak-Türkiye ham petrol boru hattının 511. kilometresinde yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

BOTAŞ acil müdahale ekipleri başta olmak üzere olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede tamamen söndürdüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırmalarda ilk bulgulara göre bir görgü şahidinin İlçe Jandarma Komutanlığına verdiği ifadeler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmekte olup gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

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