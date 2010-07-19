T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASINDA YANGIN KAHRAMANMARAŞ (A.A)

19 Temmuz 2010 22:33

-KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASINDA YANGIN KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.07.2010 - Kahramanmaraş Ticaret Borsasında çıkan yangında, binada toplantı yapan 70 avukat bir süre mahsur kaldı. Borsa Caddesi'ndeki Kahramanmaraş Ticaret Borsasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Borsa personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Borsada çalışan personel binayı terk etti, ancak aynı binanın 4. katında istişare toplantısı yapan yaklaşık 70 avukat duman nedeniyle aşağıya inemedi. Yoğun dumandan etkilenen avukatlar pencereye çıkarak yardım istedi. Binada yaklaşık yarım saat mahsur kalan avukatlar, yangının söndürülmesi ve dumanın çekilmesinin ardından binadan çıktı. Avukat Serdar Veli Kuybu, toplantı için biraraya geldiklerini belirterek, ''Toplantımız henüz yeni başlamıştı. Bir anda kablo kokusu gelmeye başladı. Koridora çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda duman altında kaldık. Aşağıya da inemedik. Gerçekten korktuk'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24