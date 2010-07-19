-KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASINDA YANGIN KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.07.2010 - Kahramanmaraş Ticaret Borsasında çıkan yangında, binada toplantı yapan 70 avukat bir süre mahsur kaldı. Borsa Caddesi'ndeki Kahramanmaraş Ticaret Borsasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Borsa personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Borsada çalışan personel binayı terk etti, ancak aynı binanın 4. katında istişare toplantısı yapan yaklaşık 70 avukat duman nedeniyle aşağıya inemedi. Yoğun dumandan etkilenen avukatlar pencereye çıkarak yardım istedi. Binada yaklaşık yarım saat mahsur kalan avukatlar, yangının söndürülmesi ve dumanın çekilmesinin ardından binadan çıktı. Avukat Serdar Veli Kuybu, toplantı için biraraya geldiklerini belirterek, ''Toplantımız henüz yeni başlamıştı. Bir anda kablo kokusu gelmeye başladı. Koridora çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda duman altında kaldık. Aşağıya da inemedik. Gerçekten korktuk'' dedi.