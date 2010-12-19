-KAHRAMANMARAŞ OLAYLARININ YIL DÖNÜMÜNDE GERGİNLİK KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.12.2010 - Kahramanmaraş Olaylarının yıl dönümü dolayısıyla kentte yapılan basın açıklaması sırasında gerginlik yaşandı. Basın açıklaması yapılan meydana girmek isteyen bir gruba polis müdahale etti, bu kişilerden gözaltına alınanlar oldu. Olayların 32. yıl dönümü dolayısıyla Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması etkinliği düzenlendi. Basın açıklaması yapıldığı sırada meydana açılan bir sokakta toplanan ve gençlerden oluşan bir grup, Türk bayrağı açarak ve tekbir getirerek etkinliği protesto etti. Polis, meydana girmek isteyen gençlere polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokak arasına kaçarak dağılan gençler, bir süre sonra yeniden toplanarak bir başka sokaktan meydana girmeye çalıştı. Gruptakileri alana sokmayan, bazı kişileri gözaltına alan polis, basın açıklaması yapan gruptakileri meydandan çıkartarak başka bir yere götürdü. Polis ile gruptakiler arasında yaşanan gerginlik sürerken Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve MHP'li yöneticiler gençleri yatıştırmaya çalışıyor.