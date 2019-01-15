Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu kısmen ulaşıma açıldı. Karın etkili olmaya devam ettiği bölgede, trafik akışı da kontrollü sağlanıyor. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda trafik ekipleri, TIR ve ağır tonajlı araçlara ise kayma ihtimaline karşı izin vermiyor. Diğer araçlardan ise kar lastiği ve zinciri olanların geçişine izin veriliyor.

Öte yandan, kar yağışı, Kahramanmaraş\'ın kırsal mahallelerinde de hayatı olumuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde kırsaldaki mahallelerin çoğunun yolu ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı\'na bağlı ekipler, kar yağışının başlamasıyla birlikte karla mücadele çalışmasına başladı. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı bölgelerde açılan yolun tipi nedeniyle tekrar kapanması ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.



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