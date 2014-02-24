Kahramanmaraş Emniyet'inde 28 şube müdürü görevden alındı

Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, bugün bir gazetede yayınlanan MİT görevlilerinin, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ni bastığı iddialarını yalanladı. Açıklama yapıldıktan kısa bür süre sonra ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde 28 şube müdürü ile bazı birim amirlerinin görev yerleri değiştirildi.

Vali Şükrü Kocatepe tarafından imzalanan atama kararnamesinde, aralarında ilçe emniyet müdürleri, bazı şube müdürleri ile birim amirleri bir başka göreve atandı.



Buna göre; Özel Güvenlik Şube Müdürü Mehmet Tatlıbadem Personel Şube Müdürlüğüne, Başkomiser Veli Yiğit Polisevi Şube Müdürlüğüne, Komiser Yardımcısı Yaşar Kanlı Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne, Koruma Şube Müdürü Cuma Kaya Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne, Terörle Mücadale Şube Müdürü Ferhat Göktepe Eğitim Şube Müdürlüğüne, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aral Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Nacar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürü Miktat Ataş Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne, Personel Şube Müdürü Murat Gülver Koruma Şube Müdürlüğüne, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Veli Öztürk İnşaat Emlak Şube Müdürlüğüne, Evrak ve Arşiv Şube Müdürü Adnan Kılıç Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne, Özel Harekat Şube Müdürü İsmail Polat Yabancılar Şube Müdürlüğüne, Güvenlik Şube Müdürü Murat Gözübenli Koordinasyon ve Harekat Şube Müdürlüğüne, Yabancılar Şube Müdürü Yücel Kayadelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Evrak ve Arşiv Şube Müdürü Ali Yanar Pasaport Şube Müdürlüğüne, Koruma Şube Müdürü Muzaffer Aydın Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne, Personel Şube Müdürü Ergün Şimşek Basın ve Halkla İlişikler Büro Amirliğine, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yavuz Doğan Personel Şube Müdürlüğüne, İnşaat Emlak Şube Müdürü Mehmet Hasanoğlu Koruma Şube Müdürlüğüne, Koruma Şube Müdürü Şükrü Karakan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne, Emniyet Amiri Adem Sancar Güvenlik Şube Müdürlüğüne görevlendirildi.



Emniyet Amiri Tuncer Eroktay, Başkomiser Veysel Özpolat ile komiser yardımcıları Yusuf Kara, Fatih Alliş ve Azim Oktar'ın da görev yerleri değiştirildi.

Kahramanmaraş Valisi: MİT'in ziyareti bile söz konusu değil

Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, MİT görevlilerinin, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ni bastığı iddialarını yalanladı.

Vali Kocatepe, bir gazetenin internet sitesinde yer alan MİT görevlilerinin Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne baskın yaptığı iddiasını yalanladı. Vali Kocatepe, MİT görevlilerinin ziyaretinin bile söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün bir gazetenin internet sayfasında 'Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 4 MİT mensubunun baskın yaparak birimde çalışan tüm ekibi zorla dışarı çıkarmak istedi’ şeklinde iddianın olduğu ifadesi var. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ne MİT mensuplarının emniyete ait bir şube müdürlüğünün ziyareti söz konusu, ne de böyle bir olay söz konusu. Bu haberin kaynağının ne olduğunu bilemiyoruz ama tamamen asılsız ve gerçek dışı bir haberdir. Böyle bir uygulamanın ne hukukta, ne de teamülde yeri vardır. Dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu hissettik ama üzüntümüz şudur ki; bu olayla ilgili olarak böyle bir emare, yani MİT mensuplarının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ni ziyareti bile söz konusu değildir. Bu nedenle üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Söz konusu gazeteyi şimdi arıyorum. Böyle bir haberin kaynağının ne olduğunu soruyoruz. Bizden teyit almadan yayınlanmasının doğru ve etik olmadığını habercilikle bağdaşmayan bir durum olduğunu da kendilerine de ifade edeceğiz."