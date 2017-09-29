Kahramanmaraş Ankara'ya taşındı

ANKARA, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ tüm değerleriyle başkent Ankara\'ya taşındı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen tanıtım günlerinin açılış kurdelası çalınan mehter eşliğinde kesilirken, fuarın kapıları 1 Ekim Pazar günü akşamına kadar açık olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti sözcüsü Mahir Ünal başta olmak üzere Kahramanmaraş milletvekilleri, valisi ve STK temsilcileri de tanıtım fuarına katılan önemli isimler arasında yer aldır. Açılış töreni Kahramanmaraş\'ın yöresel kıyafetleri ise 20 profesyonel manken tarafından göz kamaştıran bir defile ile renklendirildi.

10 TON DONDURMA VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Guiness Rekorlar Kitabına giren Kahramanmaraş dondurması şovunda ise dondurmanın ustaları satırla ve balta ile Kahramanmaraş\'ın meşhur dondurmasını keserken bir hayli zorlandı. Vatandaşlara ise Kahramanmaraş\'tan getirtilen 10 ton dondurma ücretsiz olarak ikram edildi. Tarhana, Biber stantlarının yanı sıra vatandaşlar fıstık ezmesi ve özellikle ezmeden yapılan fıstık dönerine büyük ilgi gösterdi.

Kahramamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gastronomi alanında Kahramanmaraş\'ın Türkiye\'nin lider illerinden biri olduğunu ve bu fuara tüm Kahramanmaraşlı ve Ankaralı vatandaşları davet ettiklerini söyledi.

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