Kahramankazan'da kaçan kurbanlıklar için özel tim

ANKARA, (DHA) - KAHRAMANKAZAN Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu.

Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte, veteriner hekimler de yer alıyor. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek, kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, oluşturulan özel ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Başkan Ertürk, “Uzman personel ve veteriner hekimlerin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı’nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

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