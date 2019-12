Kahraman Volkan

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki dördüncü maçında Arsenal ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçı spor yazarları nasıl yorumladılar? Altan Tanrıkulu, Mehmet Demirkol, Rıdvan Dilem, Erman Toroğlu, Can Bartu, Ahmet Çakar ve Gülcan Bilgiç'ten Arsenal Fenerbahçe maçı yorumu...





Fenerbahçe Arsenal ile Emirates'te berabere kalarak, umutlarını son iki maça taşımasını bildi. Maçı değerlendiren spor yazarları, Fenerbahçe'nin bir mucizeyi gerçekleştirdiğini savundu. Bu mücizenin geçekleşmesinde öne çıkan isim ise kaleci Volkan'dı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu Hürriyet'teki köşesinde, "Milli Takım ve kulüp takımları dahil hiçbir takımı bu kadar aciz duruma düştüğünü hiç görmediğini, Arsenal’in iyi takım olduğunu fakat ortaya konulan futbol ile her hangi bir başarı kazanılamayacağını ifade etti.



Can Baru ise, kaleci Volkan'ın bu mücizenin gerçekleşmesinde önemli rol oynadığına değiniyor. Bartu'ya göre olağanüstü bir kurtarışlar yapan Volkan maçı çevirdi, Fenerbahçe’ye puan getirdi.



Rıdvan Dilmen ise Alex'in yokluğuna değinerek, Brezilyalı'nın olmamasının Fenerbahçe için dezavantaj değil, avantaj olduğuna vurgu yapmış. Dilmen, Maldonado ve Selçuk ikilisi iyi oynadığını, Selçuk'un yanındaki oyuncu eğer öne doğru pas atabilen bir isim olsa Fenerbahçe kazanabileceğini söylüyor.



Mehmet Demirkol da Volkan'ın muhteşem bir maç çıkarttığının altını çiziyor ve ekliyor, "Yıllardır görmediğimiz bir konsantrasyonla sahadaydı. Müthiş yeteneklerini akılla birleştirdiğinde neler yapabileceğini bize değil kendisine göstermiş olması önemli"...



ERMAN TOROĞLU - Mucize



Son 8-10 yıldır yurt dışında top oynayan A Milli Takım ve kulüp takımları dahil hiçbir takımı bu kadar aciz duruma düştüğünü hiç görmediğini, Arsenal’in iyi takım olduğunu fakat ortaya konulan futbol ile her hangi bir başarı kazanılamayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Şu görüntüyle Fenerbahçe’nin Kupa 2’ye kalması da mucize. Ama, dün Arsenal’de oynanan maçta skor 0-0 bitmişse bu, futbolda da mucize olur demektir.” - Hürriyet





CAN BARTU - Volkan sayesinde



Fenerbahçe’nin, Londra’da büyük bir mücadele örneği verdiğini rakibine bakıldığında ondan daha güçsüz olan bir takım olduğunu söylüyor sarı lacivertlilerin.Orta saha defan ve savunmanın güçlü olmamasını eleştirirken dün gece kalede muhteşem bir Volkan seyrettiğini vurguluyor ve ekliyor: “Olağanüstü bir kurtarış yaptı ve maçı çevirdi, Fenerbahçe’ye puan getirdi.” - Sabah



RIDVAN DİLMEN - Üçünden biri yoktu



Fenerbahçe takımının böyle bir Arsenal maçına ihtiyacı olduğunu, Maldonado ve Selçuk ikilisi iyi oynadığını, Selçuk'un yanındaki oyuncu eğer öne doğru pas atabilen bir isim olsa Fenerbahçe kazanabileceğini söylüyor. Alex’in Fenerbahçe için çok yararlı bir futbolcu olduğunu Aragones’in Arsenal maçında Alex’i oynatmamasını yorumladı ve ekledi: “Futbol matematik değil. Adı Alex dahi olsa, benim için Fenerbahçe tarihinin en önemli oyuncusu da olsa Aragones zorunlu olarak oynatmayarak Fenerbahçe'ye iyilik yaptı.” -Milliyet





MEHMET DEMİRKOL - Volkan yine kahraman



Fenerbahçe’nin bu oyunu Aragones’in strateji değişikliğinden mi, yoksa Alex’in olmayışının her şeyi değiştirebilmesinden mi kaynaklanıyor bilmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Aragones’in bu maçta yerinde kararlar vererek en azından skoru koruduğu için olumlu şeyler duymayı hak ettiğini ama kafalarda soru işareti bıraktığını da belirterek ekliyor: “Sonuç olarak bu oyun mantalitesiyle alınabilecek en iyi sonuç buydu. Bu oyun planıyla bu sonuç 5-0 kazanmak gibi. Ancak baştaki soru önemli. Aragones ilk kez oyuna göre bir strateji mi geliştirdi? Yoksa Alex’in yokluğu tek sebep miydi?” – Milliyet





AHMET ÇAKAR - Önemli skor



Fenerbahçe’nin oyun içinde Arsenal takımına bağımlı olarak oynadığını ama alınan bir puanın bile Fenerbahçe için çok önemli olduğunu belirtiyor, bunun sebebi olarak ise geçen sene dünyada yarattığı marka değerinde prestijini koruması olarak gösteriyor, hem de önündeki iki maça az da olsa umudunu taşımış olduğunu ifade ediyor v ekliyor: “Aslında Arsenal'in sakat oyuncularının fazla oluşu ve tempoyu düşük tutmaları da Fenerbahçe için büyük avantajdı. Fenerbahçe'nin dün geceki oyun mantalitesi Zico dönemini biraz da olsa hatırlattı. Düşük tempo ve iyi savunma geçen yılki başarının en önemli anahtarıydı.” - Sabah





GÜLCAN BİLGİÇ - Hafızalar Tazelendi



Üst üste gelen aksiliklerin, acıların yoğurduğu bir takım gibi oynadı F.Bahçe... Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitmeyen işleri düzeltmek adına 'dik durmaya', Alex'in yokluğunda, çaresizlikten uzaklaşmak adına da 'savaşmaya' karar vermişlerdi. Sabah





ALTAN TANRIKULU- 13 harfli bir kelime



Basel Barcelona’dan, Anorthosis İnter’den, Celtic Manchester’dan, Panathianikos Bremen’den güçlü takımlar değiller. Ama öyle maçlar oynanıyor ki artık dünya futbolunda; önceden tahmin yapmak mümkün olmuyor. Zayıfların güçlülere bir başkaldırısı sanki.. Futbolda yeni bir düzenin sinyalleri var sanki.. Hürriyet