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Dünya

Kahraman köpek 911'i aradı

ABD'de bir çoban köpeği, acil ambulans hattı 911'i arayarak sahibini ikinci kez felç geçirmekten kurtardı

15 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Arizona eyaleti Phoenix kentine bağlı Scotssdale bölgesinde çoban köpeği, acil ambulans hattı 911'i arayarak sahibini ikinci kez felç geçirmekten kurtardı.

Buddy (Kafadar) adlı 1.5 yaşındaki Alman çoban köpeğinin sahibi Joe Stalmaker, köpeğine patisiyle 911'i çevirmesini öğretti. Acil yardım hattı, telefonda köpeğin inleme ve havlama sesiyle durumu farkederek yardıma koştu.

Scotsodale polisi komiseri Mark Clark, "Felç geçiren Stalmaker hastaneye kaldırılarak iki günde iyileşti. Köpeğinden aynı yardımı daha önce almış. Askerlikte başından aldığı darbe yüzünden felç geliyormuş" dedi.

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