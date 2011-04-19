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KAHRAMAN: ''GERİYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA GİRİLDİ'' ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 14:27

-KAHRAMAN: ''GERİYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA GİRİLDİ'' ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, Yüksek Seçim Kurulunun 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesiyle ilgili olarak, ''Kendileri yasalara göre, yasaların verdiği yetkileri değerlendirerek karar vermişlerdir. Bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yoktur. (Seçimin ertelenmesi çağrısı) bu parlamentonun takdir edeceği bir husus. Ama sanıyorum geç kalınmış, bundan sonra geriye dönüşü olmayan yola girildi gibi geliyor, benim kişisel kanaatim'' dedi. Bakan Kahraman, bir gazetecinin, YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, YSK'nın bağımsız bir organ olduğunu, kendi kararlarını kendi serbest iradesiyle verdiğini söyledi.  Bu kararların bakanlığı veya hükümetle bağlantısı bulunmadığını belirten Kahraman, ''Bildiğiniz gibi YSK'nın oluşumu Yargıtay ve Danıştay üyelerinden müteşekkildir. Kendileri yasalara göre, yasaların verdiği yetkilerini değerlendirerek karar vermişlerdir. Bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yoktur. İtirazları da yine kendi yasalarında öngörülen sistemlerle inceleyip karara bağlayacaklardır'' diye konuştu. Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçimlerin ertelenmesi yönünde çağrıda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kahraman, ''Bu parlamentonun takdir edeceği bir husus ama sanıyorum geç kalınmış. Bundan sonra geriye dönüşü olmayan yola girildi gibi geliyor, benim kişisel kanaatim'' dedi. Bu konuda anayasal olarak değişiklik yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Bakan Kahraman, bunun seçimlerden önce yetiştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Seçimlerden önce yapılan düzenlemelerin ilk seçimde uygulanmasının söz konusu olmadığını hatırlatan Kahraman, ''Bu seçimlere etkisi olmaz'' diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, ''Biz siyasetin millet iradesiyle şekillenmesinden yanayız. Seçim barajı gibi antidemokratik uygulamalarla millet iradesinin önünün kesilmesi hiçbir şekilde savunulamaz'' dedi. 

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