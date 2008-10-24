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Spor

'Kahraman Avustralyalı'

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupsı B Grubu'nda Olympiakos'u 1-0 mağlup ettiği maçın yıldızının tek golü atan Harry Kewell olduğunu belirtti.

24 Ekim 2008 03:00


UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupsı B Grubu'nda Olympiakos'u 1-0 mağlup ettiği maçın yıldızının tek golü atan Harry Kewell olduğunu belirtti.


UEFA'ya göre Galatasaray'ın Olympiakos karşısında aldığı galibiyetin kahramanı Kewell oldu.

Galatasaray'ın UEFA Kupası 2. Tur B Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 yendiği maçı, resmi internet sitesine taşıyan UEFA, ''İstanbul'da attığı golle Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-0'lık UEFA Kupası zaferi yaşatan Harry Kewell, maçın kahramanıydı'' yorumunu yaptı.

Kewell'ın golünün Michael Skibbe'nin, Ernesto Valverde'nin takımı karşısında 3 puanı almasına yettiği belirtilirken, Olympiakos'un anlamlı bir pozisyon bulmakta zorlandığı kaydedildi.

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