'Kahraman Avustralyalı'



UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupsı B Grubu'nda Olympiakos'u 1-0 mağlup ettiği maçın yıldızının tek golü atan Harry Kewell olduğunu belirtti.





UEFA'ya göre Galatasaray'ın Olympiakos karşısında aldığı galibiyetin kahramanı Kewell oldu.



Galatasaray'ın UEFA Kupası 2. Tur B Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 1-0 yendiği maçı, resmi internet sitesine taşıyan UEFA, ''İstanbul'da attığı golle Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-0'lık UEFA Kupası zaferi yaşatan Harry Kewell, maçın kahramanıydı'' yorumunu yaptı.



Kewell'ın golünün Michael Skibbe'nin, Ernesto Valverde'nin takımı karşısında 3 puanı almasına yettiği belirtilirken, Olympiakos'un anlamlı bir pozisyon bulmakta zorlandığı kaydedildi.

