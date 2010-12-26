Kahraman 3 polise 24'er maaş ikramiye verildi

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü 3 polisi, 24’er maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Personelden Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doğan Kılıç başkanlığında, yılda 2 kez toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu, terör, istihbarat, asayiş, organize, kaçakçılık ve güvenlik gibi alanlarda başarılı olan polislere belli miktarlarda para ödülü veriyor.

Son toplantıda ilk ödülü İzmir Bayraklı’da yeşil kartı iptal edildiği gerekçesiyle, Toplum Sağlığı Merkezi’ni pompalı tüfekle basan inşaat işçisi Muhlis B.’yi, bacağından vurarak etkisiz hale getiren Figen Erdoğan’a verildi. Komisyon kararında Erdoğan’ın “İlk olarak havaya ateş ederek 48 yaşındaki saldırgana dur ihtarında bulunduğu, ardından kendisine tüfeği doğrultmasına rağmen bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği” vurgulandı.

Diğer ödüle ise Gaziantep’te meydana gelen bir kazada, LPG deposu patlayıp, alev aldığı için sürücüsü Zehra G. tarafından terk edilen aracı, bir çok kişinin beklediği otobüs durağına doğru giderken, canlarını tehlikeye atarak durduran polis memurları Zeynel Abidin Atıcı ve Ali İhsan Çetin layık görüldü.



