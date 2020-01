Kahramaman itfaiyeci taburcu oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sosyal medyadaki, acil karaciğer nakli olması gereken Hüseyin Can Çetin adlı 7 aylık bebeğe donör arandığı paylaşımına kayıtsız kalmayıp bağışçı olan ve bu davranışıyla Türkiye\'nin \'kahraman\' ilan ettiği itfaiye eri Demircan Edizel taburcu oldu. Doç. Dr. Murat Kılıç, \"Karaciğer vericisi hastamız iyileşti, taburcu ettik. Bebeğin de durumu iyiye gidiyor. İleriki günlerde onu da taburcu etmek en büyük dileğimiz\" dedi.

Geçen hafta, Manisa\'da oturan, Aysun Çetin (35) ve Ünal Çetin (38) çiftinin 14 Nisan 2017 doğumlu oğulları Hüseyin Can\'ın karaciğerinin iflas etmesi üzerine nakil olması gerektiği ortaya çıktı. Ancak aileden canlı vericinin bulunmaması üzerine bebeğin dayısı Ali Aydın Yenilmez, çaresizliklerini sosyal medyadan duyurdu, gönüllü bağışçı aradıklarını bildirdi. Doktorların ifadesine göre nakil olmaması halinde bir gün belki de birkaç saatte kaybedilme riski bulunan Hüseyin Can için atılan imdat çığlıkları kısa sürede yankılanıp duyuldu.

Bu çığlığı duyan, izmir\'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (AOSB) İtfaiye Müdürlüğü\'nde görevli, 2 çocuk babası Demircan Edizel (38) oldu. Nitekim nakil için İzmir Kent Hastanesi\'nde yatan Hüseyin Can\'ı hayata bağlamak isteyen Edizel\'in uyumlu olduğu saptandı, Etik Kurul da bağışçı olmasını onayladı. Onayın çıkmasının ardından 24 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde zamana karşı yarış başladı, minik Hüseyin Can ve Demircan Edizel ameliyata alındı. Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından 6 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı.

Nakil sonrasında bir gece yoğun bakımda kalan Demircan Edizel, ameliyatın haftasında taburcu oldu. Gönüllü bağışçı olup minik Hüseyin Can\'a ikinci hayatın kapılarını açan, bu davranışıyla Türkiye\'nin konuştuğu kişi haline gelen Edizel kendisini çok iyi hissettiğini ve sağlığının yerinde olduğunu belirterek, \"Hastaneden taburcu olduktan sonra mesai arkadaşlarıma iade-i ziyarete geldim. İkinci ziyaretim ise doktorlarımızın uygun gördüğü zamanda Hüseyin Can\'a olacak. Ben iyiyim, inşallah adaşım da kısa sürede iyileşir, taburcu edilir\" diye konuştu. Edizel, itfaiyeci arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafını da İnstagram\'dan paylaştı.

Öte yandan İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, hastalar hakkında bilgi verdi. Kılıç, \"Vericimizin sağlık durumu çok iyi, taburcu ettik. Bebeğimizin ise tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Gelişmeler olumlu, her gün daha iyiye gidiyor. Bizim de isteğimiz vericimiz gibi minik hastamızın da sağlığına bir an önce kavuşması, yoğun bakımdan çıkması. Hastamız yoğun bakımdan servise çıktıktan sonra da şifayla taburcu etmek en büyük dileğimiz\" dedi.



