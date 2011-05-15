-KAHN'IN GÖZALTINA ALINMASINA FRANSA'DAN TEPKİLER PARİS/LİLLE (A.A) - 15.05.2011 - Fransa'da Sosyalist Parti'nin 2007'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Segolene Royal, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın New York'ta bir otel görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınmasının "teyid edilmesi gereken sarsıcı bir haber" olduğunu belirtti. Segolene Royal, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, bunun şok edici olduğunu, teyid edilmesi gereken bu konudaki sarsıcı haberi öğrendiğini belirtti. Royal, Strauss-Kahn'ın da her yurttaş gibi suçu kanıtlanana kadar masum olma hakkının bulunduğunu, aklının şu anda bu durum içinde bulunan Kahn'da, ailesi ve yakınlarında olduğunu söyledi. Royal, bu gelişmenin Fransız siyasetindeki sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada da, "kimsenin bu durumdan yararlanmaya çalışmaması" çağrısında bulundu. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry, bu "beklenmedik olay" karşısında "çok şaşırdığını" belirterek, partisinin "birlik halinde kalması" çağrısında bulundu. Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde, ana muhalefetteki Sosyalist Parti içindeki aday adaylığı yarışı erken başlamıştı. Sosyalist Parti içindeki aday adaylığı yarışının, Martine Aubry, geçen cumhurbaşkanı seçimlerindeki aday Segolene Royal ve IMF Başkanı Strauss-Kahn'ın arasında geçmesi bekleniyor. Bu arada, iktidar Partisi UMP'nin milletvekillerinden Renaud Muselier, "ülkemiz için, Fransa'nın imajı için bir felaket. Çünkü kendisi IMF başkanı. Bu durum cumhurbaşkanlığı seçimindeki kartları da tamamen değiştirdi" dedi. Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Kahn'a yönelik suçlamaların, kendisinin 2012'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı umutlarını ortadan kaldırdığını öne sürdü. Kahn'ın cumhurbaşkanı adayı olabileceği belirtilen sosyalistlerin önde gelen isimlerinden olan, ekonomist Jacques Attali, "Bu gelişme, durumu değiştirdi. Sosyalist Parti'nin aday adaylarının kampanyası Martine Aubry ve Francois Hollande arasında olacak. Kahn suçsuz bulunsa bile artık aday olamaz, IMF'nin başında kalamaz" dedi. Siyasi analist Stephane Rozes da, bu işten en fazla kazancı, aday adayı Hollande'nin elde edeceğini ileri sürdü. Ticaret Bakanı Pierre Lolleouche da, masumiyet karinesine dikkati çekerek, "Kahn'ın suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğunun kabul edilmesi gerektiğini" belirtti.