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Dünya

Kahn'ın davası düştü!

ABD'nin New York kentinde, geçen Mayıs ayında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD'nin New York kentinde, geçen Mayıs ayında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları mahkeme hakimi tarafından düşürüldü.

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi hakimi Michael Obus, Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını düşürdü, böylece eski IMF Başkanı'na açılan dava resmen sonlandı.

Strauss-Kahn, kararın ardından serbest bırakıldı ve duruşma salonundan ayrıldı.

Hakkındaki suçlama öncesi Kahn, Fransa'daki başkanlık seçimlerinde en güçlü adaylar arasındaydı. Kahn, cinsel taciz iddiası nedeniyle IMF Başkanlığı'ndan da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan duruşmada, mahkemenin ve savcının Kahn'dan özür dilemedikleri belirtilirken, eski IMF başkanının tazminat talebinde bulunup bulunmayacağı merak konusu.


'Yalan silsilesi'

Bu arada iddianın sahibi temizlik görevlisi 32 yaşındaki Nafissatu Diallo'nun avukatları, savcıların, hakimden, davacının güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle Strauss-Kahn hakkındaki suçlamaları düşürmesini istemesi üzerine dün özel bir savcı atanması talebinde bulunmuşlardı.

Savcıların Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Obus'a verecekleri 25 sayfalık dava tutanağında, Diallo'nun tecavüz iddiasının, art arda üç kez çelişkiyle dolu olduğu ve ifadelerinin ''düzmece yalan silsilesini andıran bir biçimde geliştiği'' savını ileri sürecekleri belirtiliyordu.

Gineli kadının yalan söylediğine ilişkin kuşkular, ülkesinde çete tecavüzüne uğradığı yolunda ABD Göçmen Dairesine yaptırdığı kaydın yalan olmasından ötürü iyice arttı. Gineli göçmen Diallo, göçmen dairesine başka yanlış bilgiler de vermiş, ancak bunlar yaşamsal önemde görülmemişti. 


Ev hapsi

Temmuz başında 1 milyon dolar kefaletle cezaevinden çıkan Kahn, ''elektronik kelepçe kaydıyla'' New York- Manhattan'da apartmanda ev hapsinde kaldı. IMF Başkanlığı görevinden istifa eden Dominique Strauss-Kahn, ''mezar'' lakaplı Rikers Adası'ndaki hapishane hücresinde tutulmuştu.


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