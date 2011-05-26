-KAHN'IN AVUKATLARI: "OTEL ÇALIŞANI GÜVENİLİR DEĞİL" NEWQ YORK (A.A) - 26.05.2011 - Tecavüz girişimi dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya bulunan IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın avukatları, Mahhattan savcılığına başvurarak, ellerinde, şikayetçi otel çalışanının güvenilirliğini şiddetle sarsacak bilgiler bulunduğunu bildirdi. Avukatlar William Taylor ve Ben Brafman, savcılığa verdikleri dilekçelerinde, New York polisinin soruşturmayla ilgili bilgileri basına sızdırmasından da yakınarak, bu durumun, müvekkillerinin adil yargılanmasına yönelik kaygı duyulmasına yol açtığını belirttiler.