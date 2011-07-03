Kahn'ı suçlayan otel görevlisi 'fahişe' mi?

T24 - Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın tecavüzle suçlandığı New York’taki davada oklar şikâyetçi kadına döndü. Kat görevlisi kadının savcılığa yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez otelde fahişelik yaptığı öne sürüldü.





Dominique Strauss-Kahn’ın (DSK) New York’ta tecavüzle suçlandığı davanın başından beri DSK’yı yerin dibine batıran ABD basınının okları, onu tecavüzle suçlayan otel hizmetçisinin birçok konuda yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine bu kez kadına döndü. New York Post’un haberine göre Sofitel’de görev yapan Gine asıllı hizmetçi, otelde aynı zamanda fahişe olarak çalışıyordu. Savunma avukatlarına yakın bir kaynak, “Kadının olağanüstü miktarlarda bahşiş aldığına dair bilgimiz var. Bunun anlamı açık. Herhalde erkek müşterilerden bu parayı fazladan havlu getirdiği için almıyordu” dedi. Kadının söylediği yeni yalanlar da ortaya çıkarıldı. Örneğin ülkesi Gine’de bir saadet zinciri kurup kendi mahallesinden birçok insanı dolandırdığı öne sürülüyor.



Davanın bir anda seyir değiştirmesi, kritik bir delilin ele geçmesiyle mümkün oldu. ABD basını dün davacı kadının, hapishanedeki nişanlısıyla yaptığı, dinlemeye takılan görüşmenin detaylarını yazıdı. Savcılığa göre kadın, olaydan 24 saat sonra hapisteki nişanlısını arayarak, “Merak etme, bu adamın çok parası var. Ne yaptığımı biliyorum” anlamına gelen sözler söylemiş. Gine’in yerel Fulani lehçesinde yapılan bu görüşmenin tercümesi henüz geçen çarşamba bitirilebilmiş. Kadının avukatı ise “DSK’nın rızaya dayalı ilişkisi iddiası yalan. Müvekkilimin temizlik yaptığı odasında aniden çırılçıplak belirdi, önce kadının göğüslerini elledi, sonra vajinasını yaralayacak kadar sıkı avuçladı. Külotlu çorabını yırttı. Çapraz bağlarından birini zedeledi. Hepsinin fotoğrafları hemşirelerde var” dedi.





Özgürlüğünü en pahalı Toskana şarabıyla kutladı



Dominique Strauss-Kahn, dün Sofitel’deki tecavüz girişimi iddiasıyla tutuklanmasından beri ilk özgür gününü yaşadı. DSK, ilk akşam yemeğini, New York’un en gözde İtalyan lokantasında eşi Anne Sinclair ve aile dostlarıyla birlikte yedi. Manhattan’daki “La Scalitanella” İtalyan lokantasına giden DSK ve eşi domuz salamı Prosciutto ve kavunun ardından trüf mantarlı makarna yedi. Yemeğe, İtalya’nın Toskana bölgesinin en pahalı kırmızı şarabı olan, şişesi 160 dolarlık Brunello di Montalcino eşlik etti.Ünlü ekonomist, tatlı olarak cheesecake pasta tercih etti, yemek üstüne bir de espresso içti. 600 dolarlık fatura ödedi. Kimliği açıklanmayan bir dostu da DSK’nın özgürlüğünü kutlamak için evine Özgürlük Anıtı balonları gönderdi. DSK ve eşi, dün, ev hapsini geçirdiği Tribeca’daki lüks evden ayrılarak bilinmeyen bir yere gitti. DSK’nın Washington’da bir evi var.





Michael Jackson’ın da avukatıydı



DSK’nın avukatı Benjamin Brafman, çocuk taciziyle suçlanan Popun Kralı Michael Jackson’ı da altı yıl önce başarıyla savunmuştu. New York doğumlu 62 yaşındaki avukatın geçmişteki müvekkileri arasında silah taşıma ve rüşvetle suçlanan rap yıldızı P.Diddy ve Jay Z de var. Brafman’ın annesi de, babası da Yahudi Soykırımı’ndan kurtulmuş.



