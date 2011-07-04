Kahn’a ikinci taciz davası

T24

Hakkında New York’ta bir otel görevlisi tarafından açılan taciz davası devam ederken, Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn şimdi yeni bir davayla daha karşı karşıya. Dava bu kez Kahn’ın ülkesi Fransa’da açılıyor.Gazeteci ve yazar Tristane Banon, avukatı aracılığıyla, eski IMF Başkanı hakkında tecavüz girişiminde bulunduğunu gerekçesiyle bugün dava açacağını duyurdu. Banon’un avukatı David Koubbiyaptığı açıklamada, davaya konu olan olayın 2002 yılında Strauss-Kahn’ın Paris’teki evinde yapılan bir röportaj sırasında meydana geldiğini belirtti. Avukat, mahkeme başvurusunun yarın yapılacağını bildirdi.Kahn'ı tecavüze girişimiyle suçlayan Tristane BanonStrauss-Kahn'ın New York'da gözaltına alınmasından sonra, Tristane Banon ortaya çıkarak, eski IMF başkanının kendisine cinsel tecavüz girişiminde bulunduğunu söylemişti.Banon, olay ardından polise başvurmamış, ama 2007 yılındaki bir televizyon programında iddiasını dile getirdiğinde, Strauss-Kahn ismi, yayın sırasında gizlenmişti.Söz konusu olay daha önce de basına yansımış, Banon konuyla ilgili iddialarını 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı.