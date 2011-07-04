T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kahn’a ikinci taciz davası

New York’taki taciz davası sürerken, eski IMF Başkanı hakkında tecavüz girişimi nedeniyle yeni bir dava açılıyor.

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - New York’taki taciz davası sürerken, eski IMF Başkanı hakkında tecavüz girişimi nedeniyle yeni bir dava açılıyor. 

Hakkında New York’ta bir otel görevlisi tarafından açılan taciz davası devam ederken, Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn şimdi yeni bir davayla daha karşı karşıya. Dava bu kez Kahn’ın ülkesi Fransa’da açılıyor.  



Gazeteci ve yazar Tristane Banon, avukatı aracılığıyla, eski IMF Başkanı hakkında tecavüz girişiminde bulunduğunu gerekçesiyle bugün dava açacağını duyurdu. Banon’un avukatı David Koubbiyaptığı açıklamada, davaya konu olan olayın 2002 yılında Strauss-Kahn’ın Paris’teki evinde yapılan bir röportaj sırasında meydana geldiğini belirtti. Avukat, mahkeme başvurusunun yarın yapılacağını bildirdi. 


Kahn'ı tecavüze girişimiyle suçlayan Tristane Banon

Strauss-Kahn'ın New York'da gözaltına alınmasından sonra, Tristane Banon ortaya çıkarak, eski IMF başkanının kendisine cinsel tecavüz girişiminde bulunduğunu söylemişti. 

Banon, olay ardından polise başvurmamış, ama 2007 yılındaki bir televizyon programında iddiasını dile getirdiğinde, Strauss-Kahn ismi, yayın sırasında gizlenmişti.Söz konusu olay daha önce de basına yansımış, Banon konuyla ilgili iddialarını 2007 yılında katıldığı bir televizyon programında açıklamıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24