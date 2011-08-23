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Dünya

Kahn serbest bırakıldı NEW YORK (A.A)

23 Ağustos 2011 22:19

-Kahn serbest bırakıldı NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin New York kentinde, geçen Mayıs ayında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları mahkeme hakimi tarafından düşürüldü. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi hakimi Michael Obus, Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını düşürdü, böylece eski IMF Başkanı'na açılan dava resmen sonlandı. Strauss-Kahn, kararın ardından serbest bırakıldı ve duruşma salonundan ayrıldı.

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