-Kahn serbest bırakıldı NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin New York kentinde, geçen Mayıs ayında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları mahkeme hakimi tarafından düşürüldü. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi hakimi Michael Obus, Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını düşürdü, böylece eski IMF Başkanı'na açılan dava resmen sonlandı. Strauss-Kahn, kararın ardından serbest bırakıldı ve duruşma salonundan ayrıldı.