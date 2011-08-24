T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kahn pasaportunu geri alıyor NEW YORK (A.A)

24 Ağustos 2011 02:31

-Kahn pasaportunu geri alıyor NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn pasaportunu bugün geri alacak. Strauss-Kahn'ın avukatı William Taylor, eski IMF başkanının "tamamen özgür" olduğunu ve pasaportunu bugün geri alabileceğini belirtti. Yaklaşık 3 ay önce bir otel çalışanına cinsel taciz iddiasıyla ABD'de tutuklanarak ev hapsine tabi tutulan Strauss-Khan, bugün serbest bırakıldı.  Strauss-Kahn hakkında açılan davanın iddianamesi, iddiada bulunan temizlik görevlisi Nafissatu Diallo'nun yeterince inandırıcı olmadığı ve kanıtların yetersiz olduğu göze alınarak, savcının da talebi üzerine geri çekildi. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi hakimi Michael Obus'un, hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını düşürmesinden sonra Strauss-Kahn, "yaşadığı bu korkunç ve haksız tecrübeden sonra ülkesi Fransa'ya dönmek için sabırsızlandığını" ifade etmişti. Hakkındaki suçlama öncesi Strauss-Kahn, Fransa'daki başkanlık seçimlerinde en güçlü adaylar arasındaydı. Strauss-Kahn, cinsel taciz iddiası nedeniyle IMF Başkanlığından da istifa etmek zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24