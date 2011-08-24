-Kahn pasaportunu geri alıyor NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn pasaportunu bugün geri alacak. Strauss-Kahn'ın avukatı William Taylor, eski IMF başkanının "tamamen özgür" olduğunu ve pasaportunu bugün geri alabileceğini belirtti. Yaklaşık 3 ay önce bir otel çalışanına cinsel taciz iddiasıyla ABD'de tutuklanarak ev hapsine tabi tutulan Strauss-Khan, bugün serbest bırakıldı. Strauss-Kahn hakkında açılan davanın iddianamesi, iddiada bulunan temizlik görevlisi Nafissatu Diallo'nun yeterince inandırıcı olmadığı ve kanıtların yetersiz olduğu göze alınarak, savcının da talebi üzerine geri çekildi. New York Eyalet Yüksek Mahkemesi hakimi Michael Obus'un, hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını düşürmesinden sonra Strauss-Kahn, "yaşadığı bu korkunç ve haksız tecrübeden sonra ülkesi Fransa'ya dönmek için sabırsızlandığını" ifade etmişti. Hakkındaki suçlama öncesi Strauss-Kahn, Fransa'daki başkanlık seçimlerinde en güçlü adaylar arasındaydı. Strauss-Kahn, cinsel taciz iddiası nedeniyle IMF Başkanlığından da istifa etmek zorunda kalmıştı.