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Dünya

Kahn Paris'e dönüyor NEW YORK (A.A)

04 Eylül 2011 07:30

-Kahn Paris'e dönüyor NEW YORK (A.A) - 04.09.2011 - ABD'nin New York kentinde otel temizlik görevlisine cinsel saldırı suçundan aklanan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Dominique Strauss-Kahn, eşi Anne Sinclair'yle Fransa'nın başkenti Paris'e gitmek üzere New York Kennedy Havalimanı'na geldi. Kahn'ı havalimanında kalabalık bir gazeteci grubu takip etti. Altı bavullu 62 yaşındaki ekonomi uzmanı Kahn, Air France uçağıyla Paris'in Roissy-Charles de Gaulle havalimanına gidecek. Anne-Dominique çiftinin kızları Camille de onlara eşlik ediyor. Kahn ailesinin Paris'e saat 08.35'te inmesi bekleniyor. 14 Mayıs'ta Sofitel Oteli oda temizlik göreclisi Gineli kadının iftirasına uğrayarak tutuklanan Kahn hakkında dava Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Obus'un kararıyla 23 Ağustos'ta düşürüldü. Geceliği 3 bin dolar olan Sofitel Oteli süiti temizlik görevlisi Gineli Nafissatu Diallo'nun (32) iftirasına uğrayan Kahn, Fransa'da 2012 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarındandı. Temmuz başında 1 milyon dolar kefaletle cezaevinden çıkan Kahn, ''elektronik kelepçeyle''  New York- Manhattan'da lüks apartmanda dört hafta ev hapsinde kaldı. IMF Başkanlığı görevinden istifa eden Dominique Strauss-Kahn, tutuklanınca önce ''mezar'' lakaplı Rikers Adası'nda hapishane hücresinde bir hafta tutuldu. Kahn, 14 Mayıs'ta New York'tan Paris'e giden Air France uçağının kalkmasına 10 dakika kala polislerce ''Birinci Mevki'' lüks koltuğunda tutuklanmıştı. Öte yandan, Strauss-Kahn'ın başı Tristane Banon (31) adlı Fransız gazeteci-yazar kadınla da dertte. Banon da , ''Kahn, dokuz yıl önce tecavüz girişiminde bulundu'' dedi. Bunu da dört yıl önce televizyonda açıkladı. Bu yüzden Kahn, Paris'te Banon'un açtığı davada da ifade verecek.

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