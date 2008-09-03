Kahn futbola veda etti

Ünlü kaleci Oliver Kahn, Almanya Milli takımı ile Bayern Münih'in oynadığı jübile maçı ile futbolculuk yaşamını noktaladı. Oliver Kahn, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde Bayern Münih'in menajeri Uli Hoeness'in yerine önümüzdeki yıl geçebileceğini ima etti.



Futbolculuğun yanında, kitap da yazan Oliver Kahn, ilk biyografisini "Bir Numara" adıyla 2004 yılında yayımladı. Kahn'in ikinci biyografik kitabı "Ben: Başarı İçten Gelir" ise bu yıl yayımlandı ve Almanya'da en çok satan kitaplar arasında yer aldı.



KAHN'IN HAYATI



39 yaşındaki Alman kaleci Oliver Kahn, Bundesliga'da oynayan futbolcu babası Rolf Kahn'ı örnek aldı. Oliver Kahn, 6 yaşında Karlsruhe'nin minikler takımında sahalarla tanıştı. Büyükbabasının hediye ettiği kaleci eldiveni sayesinde Kahn, kaleci olmaya karar verdi.



Kahn, büyük bir tutku ile Pazar günleri bile antrenman yaparken, çok çalışarak başarılı olacağına inandı.



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Karlsruhe'nin kalesine ilk kez 18 yaşında geçen Kahn, , Karlsruhe-Bochum mücadelesinin ikinci yarısında kaleye geçerken, ilk yarıda 2-1 yenik olmasına rağmen ev sahibi ekip maçı 3-2 galip bitirdi. Karlsruhe'deki başarısı üzerine Bayern Münih, 1994'te rekor sayılan bir ücret ödeyerek, 5 milyon Mark, yani yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro'ya Kahn'ı transfer etti.



Bayern'e geçtikten kısa bir süre sonra sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Oliver Kahn'ın iyileştikten iki ay sonra, 1994'de ilk kez milli formayı giydi. 1996'da Bayern Münih'in UEFA Kupası'nı kazanmasında, Almanya'nın Avrupa Şampiyonu olmasında Kahn önemli rol oynadı. Oliver Kahn 1994-2002 yılları arasında 6 kez "Almanya'da yılın kalecisi" seçildi. Oliver Kahn'ın 1999'da ilk kez hem Avrupa'da, hem de Dünya'da yılın kalecisi seçildi. 2002'ye kadar da bu unvanını korudu. 2002 Dünya Futbol Şampiyonası'nın da en iyi kalecisi ve futbolcusu Oliver Kahn seçildi.