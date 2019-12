-Kahn davasında özel savcı talebine ret NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin New York kentinde, geçen Mayıs ayında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan eski IMF başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın davasıyla ilgili olarak özel bir savcı atanması talebi hakim tarafından reddedildi. Hakimin, tecavüz iddiasıyla Strauss-Kahn'a dava açan Sofitel Oteli oda temizlik görevlisi Nafissatu Diallo'nun (32) avukatlarının, davaya özel bir savcı atanması talebini reddettiği bildirildi. Diallo'nun (32) avukatları, Manhattan Bölge Savcılığından savcıların, hakimden, davacının güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle Strauss-Kahn hakkındaki suçlamaları düşürmesini istemesi üzerine dün özel bir savcı atanması talebinde bulunmuşlardı. Savcıların Yüksek Mahkeme Yargıcı Michael Obus'a verecekleri 25 sayfalık dava tutanağında, Sofitel Oteli oda temizlik görevlisi Nafissatu Diallo'nun (32) tecavüz iddiasının, art arda üç kez çelişkiyle dolu olduğu ve ifadelerinin ''düzmece yalan silsilesini andıran bir biçimde geliştiği'' savını ileri sürecekleri belirtiliyordu. Temmuz başında 1 milyon dolar kefaletle cezaevinden çıkan Kahn, ''elektronik kelepçe kaydıyla'' New York- Manhattan'da apartmanda ev hapsinde kaldı. IMF Başkanlığı görevinden istifa eden Dominique Strauss-Kahn, ''mezar'' lakaplı Rikers Adası'ndaki hapishane hücresinde tutulmuştu. Gineli kadının yalan söylediğine ilişkin kuşkular, ülkesinde çete tecavüzüne uğradığı yolunda ABD Göçmen Dairesine yaptırdığı kaydın yalan olmasından ötürü iyice arttı. Gineli göçmen Diallo, göçmen dairesine başka yanlış bilgiler de vermiş, ancak bunlar yaşamsal önemde görülmemiş. Diğer yandan, otel görevlisi kadının vücudunda hiçbir zorlama izine rastlanmadığı ve cinsel saldırı iddiasının zayıfladığı iddia edildi.