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Dünya

KAHN, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANDI  NEW YORK (A.A)

20 Mayıs 2011 01:56

-KAHN, BÜYÜK JÜRİ TARAFINDAN SUÇLANDI  NEW YORK (A.A) - 19.05.2011 - New York'ta bir otel odasında otel görevlisi bir kadına cinsel saldırıyla suçlanan IMF eski başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York'ta mahkemeye çıkarıldı.  Gri bir takım elbise giydiği gözlenen Kahn, mahkemeye getirilirken, kendisini bekleyen karısı Anne Sinclair ve kızının da aralarında bulunduğu destekçilerine gülümsedi. Sinclair, gazetecilere hiçbir açıklama yapmadan adliyeye girdi.  Savcılık, büyük jürinin Kahn'a resmi suçlama getirdiğini belirtti. Duruşmanın başında Bölge Savcı Yardımcısı John  McConnell, büyük jürinin, Kahn'a yönelik resmi iddianame düzenlenmesi için yeterince delil bulunduğu görüşünde olduğunu söyledi. Savcı, "kendisine karşı önemli deliller var ve bunlar, soruşturma devam ettikçe giderek artıyor" görüşünü mahkemeye sundu.  

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