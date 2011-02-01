-KAHİRE'YE ULAŞIMA ORDU ENGELİ KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'yi çevre kentlere bağlayan karayollarının ulaşıma kapatıldığı bildirildi. El Arabiya televizyonu, başkent Kahire'yi İskenderiye, Beni Suef, İsmailiye ve Feyyum kentlerine bağlayan karayolları ile otobanların ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Haberde, bu yolların ordu denetiminde olduğu, acil durumlar dışında hiçbir şekilde ulaşıma izin verilmediği belirtildi. -TAHRİR MEYDANI'NDAKİ GÖSTERİCİLERİN SAYISI ARTIYOR- Bu arada, Mısır'daki 6 Nisan Gençlik Hareketi'nin yaptığı çağrı üzerine başkent Kahire'nin çevre semtlerinden binlerce kişi, kent merkezindeki Tahrir Meydanı'na akın ediyor. Meydanın üzerinde helikopterlerin uçtuğu, ordu birliklerinin meydanı çevreleyen yolların tamamında barikatlar kurduğu ve bazı bölgelere takviye ordu birliklerinin sevk edildiği gözleniyor. Mısır televizyonunun önünde bazı göstericilerce yapılan protesto eylemleri ise aralıksız devam ediyor. Yabancı basın mensuplarının akreditasyonundan sorumlu Mısır Yabancılar Basın Merkezinin çalışmalarını durdurduğu bildirildi. Merkezin Müdürü Atiye Şakran, devlet organlarının yayımladığı basın bültenleri dışında, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle hizmet veremediklerini söyledi. -STK'LAR MÜBAREK'İ İKTİDARDAN ÇEKİLMEYE ÇAĞIRDI Mısır'da 50 insan hakları örgütü yayınladığı ortak bildiriyle, halk isyanının 8. gününe girdiği ve en az 125 kişinin öldüğü ülkenin kan gölüne dönmemesi için, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i iktidardan çekilmeye davet etti. Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Derneği ve Arap Adli Bağımsızlık Merkezi gibi sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu Mısır'ın en önemli insan hakları koruma örgütleri, Cumhurbaşkanı Mübarek'in Mısır halkının talebine saygı göstermesi ve ülkenin kan gölüne dönmemesi için iktidardan çekilmesi gerektiğini bildirdiler. Ülkede ayrıca tüm siyasi parti ve politik güçler ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek bir kurul tarafından yeni bir anayasa hazırlanması çağrısı yapan STK'lar, altı ay içinde adli denetim altında özgür ve şeffaf milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını istediler. -İRAN'DAN MISIR HALKINA DESTEK İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Mısır halkının özgürlük ve adalet taleplerini desteklediklerini söyledi. Salihi, Orta Doğu ve bazı Arap ülkelerindeki halk hareketleriyle ilgili olarak, ''Bu ülkelerdeki gelişmeler, değişimin gerekliliğini ve halk iradesine dayanmayan sistemlerin sonunun geldiğini gösteriyor'' ifadesini kullandı. Tunus ve Mısır halkının, bölgedeki zorba güçlerin kontrollerinin sona erdiğini kanıtladığını belirten Salihi, bölge halklarının kendi kaderlerini kendilerinin belirleme sürecinde olduğunu söyledi. ''Mısırlı kardeş ve bacılarımız, siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine kayıtsız kalamayacaklarını gösterdi'' diyen Salihi, ABD'nin Mısır'daki halk hareketi karşısında yer almasını ve bu ülkeye müdahalesini eleştirdi. Salihi, ''Özgürlükten yana herkes gibi biz de büyük Mısır halkının hareketini destekliyoruz'' dedi ve şunları kaydetti: ''Eminiz ki, büyük, devrimci ve tarih yazan Mısır halkı, tüm özgürlükçü, adaletçi ve bağımsız halklara ait İslami bir Orta Doğu'nun inşasındaki rollerini en iyi şekilde yerine getirecek.'' Ali Ekber Salihi, Mısır'daki olaylarda yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını da sözlerine ekledi. -HURGADA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI BU GÜN TAHLİYE EDİLİYOR Mısır'ın Hurgada kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk Hava Yolları uçağıyla bugün akşam saatlerinde yurda dönecekleri bildirildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hurgada ve çevre bölgelerde bulunan 120'den fazla Türk vatandaşı, Hurgada havalimanında toplandı. Büyükelçilik yetkilileri, vatandaşların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceklerini belirtti. Yetkililer, geri kalan Türk vatandaşlarının da yarın, başkent Kahire'den kalkacak bir uçakla İstanbul'a gönderileceğini kaydetti.