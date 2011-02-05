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Dünya

KAHİRE'DEKİ MISIR MÜZESİNE SIKI KORUMA KAHİRE (A.A)

05 Şubat 2011 14:38

-KAHİRE'DEKİ MISIR MÜZESİNE SIKI KORUMA KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Kahire'deki dünyaca ünlü Kahire müzesi ve paha biçilmez hazinesi, Mısır silahlı kuvvetlerinin koruması altında bulunuyor. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösterilerin merkezi ve sembolü Tahrir meydanındaki müzenin önünde konuşlu bir Abrams tankının yanı sıra, muhabere kıyafetli, ağır kasklı, kurşun geçirmez yelekli ve kalaşnikoflu askerler sürekli nöbet tutarken, bir yanda da itfaiyeciler bekliyor. Mübarek karşıtı ve yanlısı göstericiler arasındaki kanlı çatışmalarda cephe hattını oluşturan bulvar üzerinde, müzeye girmeyi başaran ve altın arayan kimliği belirsiz kişiler, meşhur müzenin camlarını kırdılar ve 70 kadar tarihi esere zarar verdiler. Gösterilerin ilk başladığı günlerde, insan zinciri oluşturan halk, yaklaşık 100 bin tarihi eserin sergilendiği müzeye girişleri engellemeye çalışmıştı. Mısır Eski Eserler Bakanı Zeki Havas, şu anda müzenin çok iyi korunduğu ve herhangi bir zarara uğrayacağı endişesi taşımadıklarını belirterek, aralarında iki Tutanhamun heykelinin de bulunduğu zarar gören tüm tarihi eserlerin onarılabileceğini ve hiçbir tarihi eserin çalınmadığını söyledi.      -MÜBAREK YENİ KABİNEYLE BİR ARAYA GELDİ- Bu arada resmi Mena ajansının bildirdiğine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yeni hükümetin bakanlarıyla bir toplantı yapıyor. İsyan hareketini yumuşatmak için geçen hafta oluşturulan yeni kabineyle Cumhurbaşkanı Mübarek'in ilk buluşmasının ayrıntıları açıklanmadı. Öte yandan, Mısırlı Nobel barış ödülü muhalif Muhammed El Baradei, Almanya'nın Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, "kansız bir geçiş süreci için öncelikle Mısır Genelkurmay Başkanı ile görüşmeyi tercih ettiğini" söyledi. "Kansız bir geçişi nasıl yapabileceğimi incelemek için öncelikle komutanlarla görüşmeyi tercih ederim" diyen El Baradei, 29 yıldır görevde bulunan Cumhurbaşkanı Mübarek'i kabul edecek bir Arap ülkesinin şüphesiz olacağını, Bahreyn'den konuşulduğunu kaydetti.

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