-Kahire'deki İsrail protestosunda 448 kişi yaralandı KAHİRE (A.A) - 10.09.2011 - Mısırlı protestocuların İsrail'in Kahire Büyükelçiliğine girmesinin ardından binlerce gösterici ve polis arasında çıkan çatışmalarda 448 kişinin yaralandığı bildirildi. MENA haber ajansı, 46 polisin de yaralandığını çatışmalarda 17 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada Mısır devlet televizyonu, İçişleri Bakanlığının polis memurlarının iznini iptal ederek, hepsini göreve çağırdığını bildirdi. -Büyükelçi döndü- Mısırlı protestocuların İsrail Büyükelçiliğine girmesi ile başlayan olayların ardından büyükelçi ve elçilik çalışanlarını tahliye eden Kudüs'ün, bir diplomatının Mısır'da kalmasına karar verdiği bildirildi. İsrailli bir yetkili, Büyükelçi Yizhak Levenon'un yardımcısı olarak tanımlanan diplomatın, İsrail'in, Kahire'deki gösterilere nasıl bir yanıt vereceğine karar verene kadar Mısır'da kalacağını söyledi. Bu arada, İsrail radyosu büyükelçi ve elçilik çalışanlarını taşıyan uçağın İsrail'e iniş yaptığını duyurdu.