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Dünya

KAHİRE'DE YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR KAHİRE (A.A)

06 Şubat 2011 14:13

-KAHİRE'DE YAŞAM NORMALE DÖNÜYOR KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı isyan hareketinin merkez üssü başkent Kahire'deki Tahrir Meydanında ordu varlığını güçlendirirken, çok sayıda dükkan ve mağaza ile yol ve köprülerin açıldığı başkentte yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. Askerler, 2 Şubatta en az 11 kişinin öldüğü şiddetli çatışmalarda Mübarek yanlılarının göstericilere saldırmak için kullandıkları Tahrir yakınındaki 6 Ekim köprüsünde mevzilendi. Göstericiler, bugün öğleden sonra Midan Tahrir'de (İstiklal Meydanı) toplu namaz kılmayı planlıyor. Mısır ordusu, meydan üzerindeki Mısır müzesinde de güvenliği arttırdı. Mübarek karşıtlarının meydana kurduğu barikatlar hala dururken, Kahireliler meydanı doldurmaya başladı. Gecenin sakin geçtiği meydanda hala çok sayıda gösterici, tankların buradan gitmesine engel olmak için önlerinde oturmayı sürdürüyor. Bu arada, tarihin yazıldığı meydanın yakınındaki birçok mağaza ve dükkan yeniden açıldı. Kent merkezi normal ritmini yavaş yavaş bulmaya başladı. Yollar yeniden otomobiller ve yayalarla dolarken, araçların klakson sesi yeniden duyuluyor.

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