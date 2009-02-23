Kahire'de turistlere bombalı saldırı



Yer sarsıldı

İkinci bomba patlamadı









Üstlenen olmadı Üstlenen olmadı

Kentin önde gelen turistik merkezlerinden biri olan Han el Halili çarşısındaki ana meydanda yeralan açık hava kahvesini hedef alan saldırıda, 17 yaşındaki bir Fransız öğrenci hayatını kaybederken, çoğunluğu Fransız 22 kişi yaralandı.Polis saldırıyla ilgili görülen üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Fransız Dışişleri Bakanlığı, ölen genç kızın, Levallois yöresinden giden bir grup gençten biri olduğunu duyurdu. Yaralıların çoğunun da Paris'ten giden 54 kişilik gençlik grubundan oldukları kaydedildi.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Kahire'deki patlamadan derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı.Görgü tanıklarından biri yaşadıklarını anlatırken, ''Patlama öyle şiddetliydi ki, yer sarsıldı. Patlamadan kaçan insanların sırtlarından kanlar akıyordu. Kopmuş bir el ve bir kol bile gördüm. Kopmuş insan bedeni parçaları vardı'' dedi.Saldırının düzenlendiği Han El Halili, Kahire'nin merkezinde, açık çarşısıyla ünlü bir yöre. Burası, aynı yerde bulunan El Hüseyin camisi dolayısıyla İslam tarihi açından da önemli bir mekân ve turistlerin başlıca uğrak yerlerinden biri.Polisin olay yerinde yaptığı inceleme, ikinci bir bombanın daha atıldığını ancak patlatılamadığını ortaya koydu.Yöre, dört yıl önce de benzer bir bombalı saldırıya hedef olmuş, olayda bir Amerikalı ve 2 Fransız turist ölmüştü.Dün akşamki saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak, Kahire'deki BBC muhabiri Christian Fraser, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı karşısındaki tavrı nedeniyle eleştirilen Mısır hükümetinin, birçok düşmanı olabileceğini söylüyor.BBC Muhabiri, bombanın insanların üzerine tepeden atıldığını ve saldırganların ev yapımı patlayıcıları, bir otelin üst katlarındaki balkondan aşağı attıklarının düşünüldüğünü aktarıyor.Dün, Mısır'da çalışma günüydü ve akşam saatlerinde Kahire'nin tarihi çarşısı, alışverişe çıkan insanlarla ve aynı yörede bulunan El Hüseyin camisini ziyaret giden turist ve Müslümanlarla doluydu.- 1992 -21 Ekim: Mısır'ın Dayrut bölgesinde düzenlenen saldırıda bir İngiliz turist kadın hayatını kaybetti. Saldırı, İslam Cemaati adlı bir örgüt tarafından üstlenildi.- 1993-26 Şubat: Kahire'deki bir kahvehaneye yönelik saldırıda biri Türk diğeri İsveçli 2 turist hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.8 Haziran: Piramitler yakınında bir turist otobüsüne atılan bomba 2 Mısırlının ölümüne 15'inin yaralanmasına yol açtı. Yaralananlardan 5'i İngiliz vatandaşıydı.26 Ekim: Kahire'deki Semiramis Otel'e yönelik saldırıda 2 Amerikalı, bir Fransız, bir İtalyan öldü. Polis tarafından akli dengesi bozuk biri tarafından düzenlendiği açıklanan ancak bir görgü tanığının bir dinci militan tarafından düzenlendiği ileri sürülen saldırıda 2 turist de yaralandı.- 1994 -4 Mart: İslam Cemaati Nil Nehrindeki bir geçinti gemisine düzenlenen saldırıyı üstlendi. Saldırıda bir Alman kadın öldü.26 Ağustos: Luksor yolunda seyreden bir otobüse yönelik silahlı saldırıda bir İspanyol turist öldü. Saldırının dinci teröristlerce düzenlendiği bildirildi.27 Eylül: Kızıldeniz kıyısında 2 Alman ve 2 Mısırlı öldürüldü. İslam Cemaati'nin 2 militanı bu saldırı dolayısıyla 1995'te asıldı.23 Ekim: İslam Cemaati Yukarı Mısır bölgesinde turistlere yönelik 2 saldırıyı üstlendi. Bu saldırılarda bir İngiliz öldü, 3'ü İngiliz 5 kişi yaralandı.- 1996 -18 Nisan: Piramitler yakınlarında bulunan Europa Otel önünde düzenlenen saldırıda 18 Yunanlı turist öldü, 14 kişi yaralandı. Saldırı İslam Cemaati tarafından üstlenildi ve örgüt, "hedefin Yahudi turistler" olduğunu duyurdu.- 1997 -18 Eylül: 9 Alman ile bir Mısırlı Kahire Müzesi önünde otobüslerine yönelik saldırıda öldü.17 Kasım: Luksor'da 62 kişi öldürüldü. Bunlar arasında çoğu İsviçreli ve Japon 58 turist yer alıyordu. Saldırı İslam Cemaati tarafından üstlenildi.- 2004 -7 Ekim: Aralarında İsrailli turistlerin yer aldığı 34 kişi İsrail ile Mısır arasındaki sınırdaki Hilton Oteli ve 2 tatil köyüne yönelik üçlü saldırıda öldü. Saldırıda 105 kişinin yaralandı- 2005 -7 Nisan: Kahire'deki Han El Halili'de düzenlenen bir intihar saldırısında 2 Fransız ile bir Alman turist yaşamını yitirdi. Saldırıyı düzenleyen intihar komandosu da bu sırada öldü.23 Temmuz: Şarm El Şeyh'te düzenlenen bir dizi saldırıda çoğu Batılı 70 kadar kişi hayatını kaybetti. Saldırılar 4 grup tarafından üstlenildi.- 2006 -24 Nisan: Sina'daki Dahab'ta düzenlenen üçlü saldırıda çoğu yabancı turist 20 kişi öldü, 62 kişi yaralandı. Saldırı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e yakın bir örgüt tarafından üstlenildi.