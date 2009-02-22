Kahire’de turistik otelde patlama: 4 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'deki turistik bir mahallede meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Polis kaynakları, Kahire'deki Han El Halili'de bir kahvehane yakınlarındaki patlamanın kaynağının henüz bilinmediğini açıkladı.



Görgü tanıkları, bir motosikletten atılan bombanın patlaması sonucu olayın meydana geldiğini belirtirken, ikinci bombanın da atıldığını ancak patlamadığını kaydetti.



Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü bombalı saldırıda ölenlerden birinin Fransız turist olduğu bildirildi.



Fransız haber ajansı AFP, Kahire'deki saldırıda 1 Fransız turistin öldüğünü 11 Fransız turistin yaralandığını duyurdu.



Polisin patlamanın olduğu bölgeyi kordon altına aldığı belirtilirken, Amerikan AP ajansı, hastane kaynaklarına dayanarak, yaralı sayısı 18 olarak açıkladı.



Yaralılar arasında 3 Alman ve 4 Mısırlının bulunduğu ifade edilen haberde, yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtilirken, ilk patlamanın ardından ikinci patlamanın meydana geldiği, bu patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



Önceki haberlerde, 2'si turist 4 kişinin öldüğü açıklanmıştı.



