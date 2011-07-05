-KAHİRE'DE ŞİDDET DURMUYOR KAHİRE (A.A)-05.07.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de polisin bir genci öldürdüğü iddiası üzerine ayaklanan halk, gencin öldürüldüğü ileri sürülen karakola saldırdı. Akşam saatlerinde Menyel semtinde polisin bir genci ateş açarak öldürdüğü iddiası üzerine halk semt karakolunu bastı. Polis ile çevre sakinleri arasında çıkan çatışmalarda yaralıların bulunduğu bildirildi, ancak bu bilgi hastane kaynaklarınca doğrulanmadı. Eski Kahire bölgesinde ise polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun ardından suç grupları, bölgedeki polis karakollarına saldırdı. Polis ile suç grupları arasında çıkan çatışma, askeri birliklerin bölgede kontrolü sağlamasıyla son buldu. Kahire'de son 2 haftada çeşitli sebeplerden dolayı çıkan çatışmalarda bin 500 kadar kişi yaralanmış, 40 kadar araç tahrip edilmişti.