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Dünya

KAHİRE'DE PROTESTOCULAR TOPLANIYOR KAHİRE (A.A)

01 Şubat 2011 10:43

-KAHİRE'DE PROTESTOCULAR TOPLANIYOR KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde bugün yapılacak büyük gösteri için halk toplanmaya başladı. Basın mensupları, kent merkezinde şimdiden 5 bin kişinin toplandığını belirterek, göstericilerin "Defol Mübarek" diye sloganlar attıklarını ve Cumhurbaşkanı'nı asılmış gösteren veya fotoğrafında "kafan düşecek" yazılı afişler taşıdıklarını bildirdi.  Çok sayıda gösterici de geceyi protestoların merkez üssü Tahrir Meydanı'nda geçirdi. Helikopterler başkent üzerinde düzenli uçarken, silahlı kuvvetler de kent merkezine girişleri kontrol ediyor.

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