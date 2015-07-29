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Dünya

Kahire'de Nijerya Büyükelçiliği'ne saldırı

Kahire'de bulunan İtalyan Konsolosluğu'na da yine bir gece saldırısı ile bombalı saldırı düzenlenmişti

29 Temmuz 2015 20:39

Kahire'de erken saatlerde Gize'nin Haram semtinde bulunan Nijerya Elçiliği'ne bir saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis yaralandı, bir polis yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarınca yerel saatle 01:00 sularında gerçekleşen saldırının silahlı kişilerce gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırının ardından olay mahaline gelen emniyet müdürü Tarık Nasr saldırının elçiliği değil güvenlik görevlilerini hedef aldığını düşündüklerini belirtti. Saldırının ardından saldırganların kaçışını engellemek için çevredeki cadde ve sokaklar kapatıldı.

Bundan üç hafta önce İtalyan Konsolosluğu'na da yine bir gece saldırısı ile bombalı saldırı düzenlenmişti. 
IŞİD Twitter hesabı üzerinden "IŞİD askerleri Kahire’nin merkezindeki İtalyan Konsolosluğunun köşe başında park etmiş araçtaki 450kg malzemeyi Allah’ın izniyle patlatmayı başarmıştır. Bu güvenlik inlerindeki Müslümanlara net olmalarını tavsiye ederiz, çünkü onlar da mücahit saldırıların meşru hedefleridir” şeklinde bir mesaj paylaşarak saldırıyı üstlenmişti.

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