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Dünya
Deutsche Welle

Kahire'de molotoflu saldırı

Kahire'de bir gece kulübüne düzenlenen molotof kokteylli saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

04 Aralık 2015 14:19

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı
gece kulübü yönetimi tarafından
bir süre önce işten çıkarıldığı belirtilen kişiler tarafından düzenlendi.  
Atılan molotoflar gece kulübünde yangına neden oldu. Mekânda bulunanların bir
bölümünün yanarak, diğerlerinin de duman zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.

Gece kulübü tamamen yanarken, olayda ilk belirlemelere göre 16 kişi ölürken 3 kişi de
yaralandı. Yetkililer, saldırıda işten çıkarılmayı hazmedemeyen eski personelin intikam
eylemi ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KahireBakanlığıAtılanDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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