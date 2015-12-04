Kahire'de molotoflu saldırı

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, saldırı
gece kulübü yönetimi tarafından
bir süre önce işten çıkarıldığı belirtilen kişiler tarafından düzenlendi.
Atılan molotoflar gece kulübünde yangına neden oldu. Mekânda bulunanların bir
bölümünün yanarak, diğerlerinin de duman zehirlenmesinden öldüğü belirtildi.
Gece kulübü tamamen yanarken, olayda ilk belirlemelere göre 16 kişi ölürken 3 kişi de
yaralandı. Yetkililer, saldırıda işten çıkarılmayı hazmedemeyen eski personelin intikam
eylemi ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.