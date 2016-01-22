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Dünya

Kahire'de güvenlik güçlerinin baskın düzenlediği binada patlama meydana geldi

İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti

22 Ocak 2016 00:42

Mısır'ın başkenti Kahire'de, güvenlik güçlerinin baskın düzenlediği bir binada meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Radikal'in haberine göre Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kahire'nin batı kesimindeki El-Herem Mahallesi'nde "silahlı grupların bomba yapımı için kullandığı" iddia edilen bir binaya güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlendiği sırada patlama oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise başkent Kahire'nin batısında yer alan el-Herem Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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