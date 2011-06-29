-KAHİRE'DE GERGİN GECE KAHİRE (A.A)- 29.06.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, polis ve askeri polisin müdahalesi sonucu başlayan çatışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Halk ayaklanması sırasında yakınlarını kaybedenlerin, Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile İçişleri eski Bakanı Habib El Adli'nin hızlı bir şekilde yargılanması isteğiyle başlattıkları gösterilerde kan döküldü. Edinilen bilgilere göre çatışmalarda 25'in üzerinde muhalif yaralanırken, 20 kişi olaylara karıştıkları iddiasıyla askeri polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Muhaliflerin gece yarısı Tahrir Meydanı'na gelmesinin ardından, önce ''Baltacı'' tabir edilen suç grupları ardından da polis müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çatışmalarda polis ve askeri polis, göstericileri dağıtabilmek için önce göz yaşartıcı gaz kullandı daha sonrada havaya ateş açtı. Gösterilere katılan muhaliflerden Eşref Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışçıl bir gösteri yaparken polisin gazlı saldırısına uğradıklarını iddia etti. Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ve Mısır hükümeti aleyhine sloganlar atan göstericiler, özgürlük ve adalet istediklerini söylediler. Polis tarafından kullanıldığı iddia edilen göz yaşartıcı gaz bombaları ile biber gazı kartuşlarını ele geçiren bir grup gösterici, "Gaz bombaları ile kartuşların üretildiği yere bakın, hepsi Amerikan yapımı. Bunu lütfen bütün dünya görsün. Bize müdahalede kullandıkları gazlar Amerika'dan geliyor" diye konuştu. Muhalif Muhammed El Ghad ise polisin göstericilere yönelik orantısız güç kullandığını ileri sürerek, "Tek savunma aracımız yerde bulduğumuz taşlar. Bizim vergilerimizle aldıkları silahları bize karşı kullanıyorlar" diye öfkesini dile getirdi. Çatışmalar, bazı muhalif grupların sağduyu çağrısı ve göstericilerin askeri polis ile anlaşması sonucunda sona erdi.