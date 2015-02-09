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Dünya
Deutsche Welle

Kahire’de futbol maçında çatışma: En az 22 ölü

Mısır’da Zamalek ve ENPPI takımları arasındaki maç öncesi polislerle taraftarlar arasında yaşanan olaylarda en az 22 taraftarın öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

09 Şubat 2015 14:22


Olayların pazar günü Mısır Ligi'nin ikinci en büyük futbol takımı Zamalek'in taraftar grubu Ultra White Knights'ın stadyuma biletsiz girmeye çalışması üzerine polisin müdahalesiyle başladığı belirtiliyor. Tanıkların ifadelerine göre polisin göz yaşartıcı bomba kullanmasıyla taraftarlar paniğe kapıldı ve stadyumda büyük bir izdiham yaşandı. Taraftarların panikle birbirini ezmesi sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve en az 22 kişinin öldüğü bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanı olaylara ilişkin yaptığı açıklamada: "Taraftarlar stadyum kapılarına hücum ettiler. Güvenlik güçleri olaylara müdahele etmeye mecbur kaldı" dedi.

Öte yandan Zamalek Spor Klübü Başkanı Murtaza Mansur özel bir Mısır televizyonuna yaptığı açıklamada polisin bazı çevrelerin iddia ettiği gibi taraftarlara ateş açmadığını, yaşanan şiddetin yaklaşan seçimleri önlemeye yönelik olduğunu söyledi. Mansur'un 2013'te askeri darbeyle devrilen eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin yerine göreve gelen Abdülfettah El Sisi'nin sadık bir destekçisi olduğu biliniyor.

Karşılaşma 2012'de 70'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan Port Said olaylarından beri seyircili oynanacak az sayıda maçtan biriydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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