Kahire'de Erdoğan sesleri yükseliyor!

T24 - Bu gece başlayacak ziyaret öncesi Kahire sokaklarında Erdoğan posterleri boy gösterirken, Türkiye büyükelçiliği önünde de destek gösterileri yapılıyor.



Başbakan’ın Mısır'a Türkiye'nin NATO üyesi olarak desteğini götüreceğini belirterek "eğer devrim sonrası Mısır ve Türkiye eski müttefiklerine karşı birleşirse İsrail bölgede derin bir yalnızlığa düşer" yorumunda bulundu.



İngiliz gazetesi, düşmanca bir Türkiye-Mısır ittifakının etkisinin yıllarca sürebilecek stratejik sonuçları olabileceğine de dikkat çekti. Gazete "bunun sonuçları, Birleşmiş Milletler'deki Mavi Marmara soruşturmasında kazanılan ve etkisi sadece birkaç gün süren taktik zaferi gölgede bırakır" yorumunda bulundu.



Başbakan Erdoğan'ın Mısır, Tunus ve Libya'yı kapsayan gezisinin ilk durağı olan Kahire'de heyecan yaşanıyor.



Kahire caddelerinde Erdoğan afişleri göze çarparken, Mısırlılar da Türkiye büyükelçiliğinin önünde gösteri yapıyor.



Ayrıca, Erdoğan'ın havaalanında Türk bayraklarıyla karşılanacağı belirtilirken, Mısır Başbakanı İsam Şeref'in de orada bulunacak olması ziyarete verilen önem olarak görülüyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son bir yıl içinde halk ayaklanmaları sonucu yönetim değişikliği yaşayan üç Arap ülkesini ziyaret edecek.



Gezinin ilk durağı Mısır'ın başkenti Kahire olacak ve bu gece başlayacak ziyaret öncesinde Kahire caddelerini Erdoğan'ın posterleri kapladı.



Mısır'da faaliyet gösteren Türk işadamları tarafından 6 Ekim Köprüsü ve Nasır City bölgesindeki yollardaki bilbordlarda yer alan Erdoğan resimlerinin üzerinde Türk ve Mısır bayrakları bulunuyor ve "Birlikte bir gelecek için el ele" yazısı yer alıyor.



Mısır basını da Erdoğan'ın gelişini manşetlerden okuyucularına duyurarak, ziyaretin önemine ilişkin detaylı bilgiler verdi.





Başbakan karşılayacak



Başbakan Erdoğan'ı Kahire'ye varışında Mısır Başbakanı İsam Şeref'in karşılayacağı öğrenildi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Şeref'in Erdoğan'ı havalanında karşılayacak olması Mısır tarafının ziyarete verdiği önemin bir göstergesi. Mısırlılar ise havalanına giderek Erdoğan'ı Türk bayrakları ile karşılamayı planlıyorlar.

Mısır basını Müslüman Kardeşler'den bir heyetin Erdoğan ile görüşeceğini, heyete Müslüman Kardeşler Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedii'nin bizzat başkanlık edeceğini yazdı.





Erdoğan için gösteri



Kahire'deki Türk Büyükelçiliği önünde toplanan Mısırlılar, Erdoğan lehine sloganlar atarak gösteri yapıyor.



Erdoğan'a "Mısır'da nereye gelirsen gel hoş gelirsin sefa getirirsin" diye seslenen göstericiler, akşam saatlerinde de havalanına giderek Erdoğan'ı karşılayacaklarını belirttiler.



Türkiye lehine de slogan atan göstericiler, İsrail'e karşı Türkiye'nin kararlaştırdığı eylem planının aynısını Mısır'ın da uygulamasını istedi.



Sayıları yüzleri bulan göstericiler, Eroğan'ın Mısır gezisinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, Türkiye ve Mısır'ın bölgede beraber hareket etmesi gerektiğini ifade ettiler.





Mısır'da neler olacak?



Başbakan Erdoğan'a bakanlar, üst düzey bürokratlar ve iş adamlarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik edecek.

Erdoğan, Mısır'da Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve Başbakan İsam Şeref ile görüşecek.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşmesi ve örgütün Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuşma yapması beklenen Erdoğan, Kahire'de Filistin Lideri Mahmut Abbas'la ve bazı siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelecek.

Mısır ve Türkiye'nin 'Stratejik İşbirliği Konseyi' kurulmasını öngören bir siyasi belge ile ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Mısır'da Salı günü düzenlenecek Suriye konulu bir Arap Birliği toplantısında konuşacak olan Erdoğan, Çarşamba Tunus, Perşembe günü de Libya'da olacak.



