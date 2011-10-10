Kahire'de binlerce Hristiyan yürüyüşe geçti

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Mısır'da 6 Hristiyan'ı öldüren kişi idam edildi



Mısır'da iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey aleyhine sloganlar atan Hristiyanlar, olaylar sırasında öldürülen 24 kişinin katillerinin bulunmasını istedi.MENA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Naga Hamadi kasabasında, Kıptilerin Yeni Yılı'nın arifesinde yapılan bir ayinden sonra seyir halindeki bir araçtan ateş açarak 7 kişiyi öldüren Muhammed Ahmed Muhammed Hüseyin'in cenazesi, ailesinin teslim alması için İskenderiye'deki bir morga kaldırıldı.Açılan ateşte 9 kişi de yaralanmış, olay kasabada protesto gösterilerine yol açmıştı. Müslümanlar ve Hristiyanlar birbirlerinin evlerini ve dükkanlarını kundaklamıştı.Mısır'da Hristiyanlarla gerginlik devam ediyor. Hristiyanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda dünden bu yana 25 kişi hayatını kaybetti.