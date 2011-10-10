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Dünya

Kahire'de binlerce Hristiyan yürüyüşe geçti

Mısır'da geçen yıl 6 Hristiyan ve bir Müslümanı öldüren kişi idam edildi.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses meydanında toplanan binlerce Hristiyan, televizyon binasına doğru yürüyüşe geçti. 

Mısır'da iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey aleyhine sloganlar atan Hristiyanlar, olaylar sırasında öldürülen 24 kişinin katillerinin bulunmasını istedi.

Mısır'da 6 Hristiyan'ı öldüren kişi idam edildi

MENA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Naga Hamadi kasabasında, Kıptilerin Yeni Yılı'nın arifesinde yapılan bir ayinden sonra seyir halindeki bir araçtan ateş açarak 7 kişiyi öldüren Muhammed Ahmed Muhammed Hüseyin'in cenazesi, ailesinin teslim alması için İskenderiye'deki bir morga kaldırıldı.

Açılan ateşte 9 kişi de yaralanmış, olay kasabada protesto gösterilerine yol açmıştı. Müslümanlar ve Hristiyanlar birbirlerinin evlerini ve dükkanlarını kundaklamıştı.

Mısır'da Hristiyanlarla gerginlik devam ediyor. Hristiyanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda dünden bu yana 25 kişi hayatını kaybetti. 


 

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